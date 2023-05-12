Европейский языковой союз заявил, что запрос о выступлении украинского лидера поступил со стороны украинского правительства. Детали не раскрывают.
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Просьба господина Зеленского обратиться к аудитории на песенном конкурсе "Евровидение", хотя и сделанная с похвальными намерениями, к сожалению, не может быть удовлетворена руководством Европейского языкового союза, поскольку это противоречило бы правилам мероприятия,
– говорится в сообщении.
Кроме того, отметили, что Евровидение – развлекательное шоу. Его регламентируют строгие правила.
Что говорили в Офисе Президента
- Ранее Сергей Никифоров заявил, что Офис Президента не обращался к организаторам Евровидения. Так отреагировали на заявление The Times, что организаторы Евровидения отказали Владимиру Зеленскому в выступлении.
- Риши Сунак – премьер-министр Великобритании – ранее выразил разочарование, что украинский лидер не произнесет речь. Сунак подчеркнул, что "свободы, за которые борется президент Зеленский и украинский народ, не являются политическими, они фундаментальны". Кроме того, Борис Джонсон заявил, что хотел бы услышать выступление украинского лидера.