Европейский языковой союз заявил, что запрос о выступлении украинского лидера поступил со стороны украинского правительства. Детали не раскрывают.

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Просьба господина Зеленского обратиться к аудитории на песенном конкурсе "Евровидение", хотя и сделанная с похвальными намерениями, к сожалению, не может быть удовлетворена руководством Европейского языкового союза, поскольку это противоречило бы правилам мероприятия,

– говорится в сообщении.

Кроме того, отметили, что Евровидение – развлекательное шоу. Его регламентируют строгие правила.

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