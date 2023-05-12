Європейська мовна спілка заявила, що запит щодо виступу українського лідера надійшов з боку українського уряду. Деталей не розкривають.
Зверніть увагу Окупанти внутрішньо готові до поразки: Зеленський у зверненні підбив підсумки дня
Прохання пана Зеленського звернутися до аудиторії на пісенному конкурсі "Євробачення", хоча і зроблене з похвальними намірами, на жаль, не може бути задоволене керівництвом Європейської мовної спілки, оскільки це суперечило б правилам заходу,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, наголосили, що "Євробачення" – розважальне шоу. Його регламентують суворі правила.
Що казали в Офісі Президента
- Раніше Сергій Никифоров заявив, що Офіс Президента не звертався до організаторів Євробачення. Так відреагували на заяву The Times, що організатори Євробачення відмовили Володимиру Зеленському у виступі.
- Ріші Сунак – прем'єр-міністр Великої Британії – раніше висловив розчарування, що український лідер не виголосить промову. Сунак наголосив, що "свободи, за які бореться президент Зеленський і український народ, не є політичними, вони є фундаментальними". Окрім того, Борис Джонсон заявив, що він хотів би почути виступ українського лідера.