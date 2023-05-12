Європейська мовна спілка заявила, що запит щодо виступу українського лідера надійшов з боку українського уряду. Деталей не розкривають.

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Прохання пана Зеленського звернутися до аудиторії на пісенному конкурсі "Євробачення", хоча і зроблене з похвальними намірами, на жаль, не може бути задоволене керівництвом Європейської мовної спілки, оскільки це суперечило б правилам заходу,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, наголосили, що "Євробачення" – розважальне шоу. Його регламентують суворі правила.

Що казали в Офісі Президента