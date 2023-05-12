Сунак незадоволений рішенням заборонити Президенту України виступати на Євробаченні через побоювання, що це може політизувати подію. Прессекретар Офісу прем'єр-міністра заявив, що глава британського уряду вважає, що це було б доречно, оскільки Велика Британія приймає захід від імені України.

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Сунак хотів би почути Зеленського на Євробаченні

За словами прессекретаря, Сунак був "розчарований" рішенням Європейської мовної спілки (EBU), яка є організатором пісенного конкурсу Євробачення. EBU заявила, що відхилила прохання Зеленського виступити перед аудиторією в суботу, 13 травня.

Свободи, за які бореться президент Зеленський і український народ, не є політичними, вони є фундаментальними,

– наголосив речник британського прем'єра.

За його словами, український лідер подякував британському прем'єру за роль Ліверпуля в проведенні завтрашнього конкурсу від імені України.

Варто зауважити, що Зеленського хотів би почути й попередній глава уряду Борис Джонсон.

"Було б правильно почути президента Зеленського на завтрашньому Євробаченні. Є лише одна причина, чому конкурс не відбувається в Україні, – це незаконна війна Путіна", – підкреслив Джонсон.

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Зеленський не звертався до організаторів Євробачення щодо виступу

Журналісти видання The Times нещодавно повідомили, що Зеленський нібито хотів виголосити промову на фіналі Євробачення, проте українському лідеру йому відмовили. Організатори посилалися на правила – одним із наріжних каменів конкурсу є його неполітичний характер.

За інформацією ЗМІ, британський ексміністр культури лорд Вейзі не погоджується з позицією організаторів. Він наголосив, що не варто "ховатися від подій, на тлі яких проходить конкурс".

Пізніше речник Зеленського Сергій Никифоров заявив, що Офіс Президента не звертався до організаторів пісенного конкурсу Євробачення.

"Інформація The Times не відповідає дійсності. ОП не звертався до організаторів пісенного конкурсу з пропозицією онлайн-виступу Володимира Зеленського під час фіналу чи на будь-якому іншому етапі конкурсу", – наголосив Никифоров.