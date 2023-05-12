Сунка не удовлетворена решением запретить Президенту Украины выступать на Евровидении из-за опасений, что это может политизировать событие. Пресссекретарь Офиса премьер-министра заявил, что глава британского правительства считает, что это было бы уместно, поскольку Великобритания принимает мероприятие от имени Украины.

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Сунок хотел бы услышать Зеленского на Евровидении

По словам пресс-секретаря, Сунак был "разочарован" решением Европейского языкового союза (EBU), который является организатором песенного конкурса Евровидения. EBU заявила, что отклонила просьбу Зеленского выступить перед аудиторией в субботу, 13 мая.

Свободы, за которые борется президент Зеленский и украинский народ, не являются политическими, они фундаментальны,

– подчеркнул представитель британского премьера.

По его словам, украинский лидер поблагодарил британского премьера за роль Ливерпуля в проведении завтрашнего конкурса от имени Украины.

Следует заметить, что Зеленского хотел бы услышать и предыдущий глава правительства Борис Джонсо н.

"Было бы правильно услышать президента Зеленского на завтрашнем Евровидении. Есть только одна причина, почему конкурс не проходит в Украине, - это незаконная война Путина", - подчеркнул Джонсон.

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Зеленский не обращался не обращался к организаторам Евровидения по поводу выступления

Журналисты издания The Times недавно сообщили, что Зеленский якобы хотел произнести речь на финале Евровидения, однако украинскому лидеру ему было отказано. Организаторы ссылались на правила – одним из краеугольных камней конкурса является его неполитический характер.

По информации СМИ, британский эксминистр культуры лорд Вэйзи не согласен с позицией организаторов. Он подчеркнул, что не стоит "прятаться от событий, на фоне которых проходит конкурс".

Позже представитель Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Офис Президента не обращался к организаторам песенного конкурса Евровидения

"Информация The Times не соответствует действительности. ОП не обращался к организаторам песенного конкурса с предложением онлайн-выступления Владимира Зеленского во время финала или на любом другом этапе конкурса", – подчеркнул Никифоров.