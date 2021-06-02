Ездил пьяным и избил патрульную: в Мукачево суд оправдал бывшего сотрудника СБУ

В Мукачево суд оправдал бывшего сотрудника Службы безопасности Украины, который в прошлом году побил патрульную. Кроме того, мужчина ездил за рулем в нетрезвом состоянии.
Пострадавшая работница полиции Мария Семенюк в сентябре 2020 года остановила автомобиль, которым управлял сотрудник СБУ навеселе.
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Что известно об инциденте
- Журналист Виталий Глагола отметил, что Семенюк оказалась в больнице на 2 недели.
- Дело в том, что водитель вел себя агрессивно.
- Он хаотично хватал и отбивался от патрульных. Когда к месту инцидента подъехало "подкрепление", сотрудник СБУ начал отрицать, что спорил с правоохранителями и ездил пьяным.
Как шло расследование
Расследованием занимались следователи территориального управления ГБР. В ноябре 2020 года мужчине сообщили о подозрении в сопротивлении правоохранителю. Ему грозил штраф или лишение свободы до 2 лет. Однако его оправдали.
Она (судья – 24 канал) считает, что крутить шею полицейской при исполнении и валить на землю – это "инстинктивная реакция обвиняемого на неожиданное для него насилие и попытка помешать опасности для своего здоровья",
– написал Глагола.