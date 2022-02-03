Максимум случаев: в Украине обнаружили почти 40 тысяч новых больных за сутки

За сутки 2 февраля в Украине обнаружили 39 620 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый максимум от начала пандемии коронавируса – таких показателей еще не было.

В больницы госпитализировали 4 136 человек с подтвержденным COVID-19 или имеющимися признаками болезни.

Внимание В ВОЗ рассказали, как быстро распространяется подвид Омикрона

К сожалению, от болезни умерли еще 210 человек. В то же время выздоровели 9 390 пациентов – их уже выписали из больницы.

Количество заболеваний в регионах за сутки

За сутки больше всего заражений в Одесской, Житомирской и Львовской областях.

Киев – 2 437;

Винницкая область – 1 407;

Волынская область – 1 352;

Днепропетровская область – 2 017;

Донецкая область – 1 754;

Житомирская область – 2 933;

Закарпатская область – 818;

Запорожская область – 1 043;

Ивано-Франковская область – 2 423;

Киевская область – 1 439;

Кировоградская область – 308;

Луганская область – 840;

Львовская область – 2 369;

Николаевская область – 823;

Одесская область – 2 982;

Полтавская область – 1 284;

Ровенская область – 1 986;

Сумская область – 1 662;

Тернопольская область – 1 644;

Харьковская область – 1 827;

Херсонская область – 968;

Хмельницкая область – 2 283;

Черкасская область – 931;

Черновицкая область – 975;

Черниговская область – 1 115.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Темпы тестирований

Также за сутки провели 190 635 тестирований на коронавирус разными методами, в частности методом ПЦР – 101 202, ИФА – 7 505 исследований и экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 81 928

Общая статистика заболеваемости в стране

За все время пандемии в Украине обнаружили 4 169 897 больных коронавирусом. 3 650 854 из них уже поправились. Впрочем, к сожалению, 100 809 пациентов не сумели преодолеть болезнь.

Всего провели 18 308 056 ПЦР-тестирований.



Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / инфографика 24 канал