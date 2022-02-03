Максимум случаев: в Украине обнаружили почти 40 тысяч новых больных за сутки
Источник:Минздрав
За сутки 2 февраля в Украине обнаружили 39 620 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый максимум от начала пандемии коронавируса – таких показателей еще не было.
В больницы госпитализировали 4 136 человек с подтвержденным COVID-19 или имеющимися признаками болезни.
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К сожалению, от болезни умерли еще 210 человек. В то же время выздоровели 9 390 пациентов – их уже выписали из больницы.
Количество заболеваний в регионах за сутки
За сутки больше всего заражений в Одесской, Житомирской и Львовской областях.
- Киев – 2 437;
- Винницкая область – 1 407;
- Волынская область – 1 352;
- Днепропетровская область – 2 017;
- Донецкая область – 1 754;
- Житомирская область – 2 933;
- Закарпатская область – 818;
- Запорожская область – 1 043;
- Ивано-Франковская область – 2 423;
- Киевская область – 1 439;
- Кировоградская область – 308;
- Луганская область – 840;
- Львовская область – 2 369;
- Николаевская область – 823;
- Одесская область – 2 982;
- Полтавская область – 1 284;
- Ровенская область – 1 986;
- Сумская область – 1 662;
- Тернопольская область – 1 644;
- Харьковская область – 1 827;
- Херсонская область – 968;
- Хмельницкая область – 2 283;
- Черкасская область – 931;
- Черновицкая область – 975;
- Черниговская область – 1 115.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Темпы тестирований
Также за сутки провели 190 635 тестирований на коронавирус разными методами, в частности методом ПЦР – 101 202, ИФА – 7 505 исследований и экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 81 928
Общая статистика заболеваемости в стране
За все время пандемии в Украине обнаружили 4 169 897 больных коронавирусом. 3 650 854 из них уже поправились. Впрочем, к сожалению, 100 809 пациентов не сумели преодолеть болезнь.
Всего провели 18 308 056 ПЦР-тестирований.
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