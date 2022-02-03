Максимум случаев: в Украине обнаружили почти 40 тысяч новых больных за сутки

3 февраля 2022 , 08:17
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Источник:

Минздрав

За сутки 2 февраля в Украине обнаружили 39 620 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый максимум от начала пандемии коронавируса – таких показателей еще не было.

В больницы госпитализировали 4 136 человек с подтвержденным COVID-19 или имеющимися признаками болезни.

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К сожалению, от болезни умерли еще 210 человек. В то же время выздоровели 9 390 пациентов – их уже выписали из больницы.

Количество заболеваний в регионах за сутки

За сутки больше всего заражений в Одесской, Житомирской и Львовской областях.

  • Киев – 2 437;
  • Винницкая область – 1 407;
  • Волынская область – 1 352;
  • Днепропетровская область – 2 017;
  • Донецкая область – 1 754;
  • Житомирская область – 2 933;
  • Закарпатская область – 818;
  • Запорожская область – 1 043;
  • Ивано-Франковская область – 2 423;
  • Киевская область – 1 439;
  • Кировоградская область – 308;
  • Луганская область – 840;
  • Львовская область – 2 369;
  • Николаевская область – 823;
  • Одесская область – 2 982;
  • Полтавская область – 1 284;
  • Ровенская область – 1 986;
  • Сумская область – 1 662;
  • Тернопольская область – 1 644;
  • Харьковская область – 1 827;
  • Херсонская область – 968;
  • Хмельницкая область – 2 283;
  • Черкасская область – 931;
  • Черновицкая область – 975;
  • Черниговская область – 1 115.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Темпы тестирований

Также за сутки провели 190 635 тестирований на коронавирус разными методами, в частности методом ПЦР – 101 202, ИФА – 7 505 исследований и экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 81 928

Общая статистика заболеваемости в стране

За все время пандемии в Украине обнаружили 4 169 897 больных коронавирусом. 3 650 854 из них уже поправились. Впрочем, к сожалению, 100 809 пациентов не сумели преодолеть болезнь.

Всего провели 18 308 056 ПЦР-тестирований.


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Автор: Аліна Оліховська