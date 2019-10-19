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      Ежедневно идет борьба, – Дейнеко о конфликтах пограничников с таможенниками

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      Сергей Дейнеко
      Сергей Дейнеко / bbc.com

      В сотрудничестве таможенной и пограничной служб в Украине есть немало проблем. Ведь самым большим врагом госбюджета Украины сейчас является именно коррумпированный работник таможни.

      Такое мнение в интервью 24 каналу в программе "Голобородько" рассказал председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

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      Он отметил, что контрабандист, то есть лицо, которое имеет целью уклониться от уплаты обязательных платежей, не может действовать в одиночку. И, к сожалению, в этом он получает квалифицированную помощь коррумпированного работника таможни.

      Поэтому сейчас у нас ежедневно идет борьба с таможенниками. К сожалению, понимания от нового руководителя таможни я не увидел. Нефедов – замечательный человек, замечательный реформатор. Но я не готов ждать три года,
      – отметил Дейнеко.

      И объяснил, что задача президента – обеспечить наполнение бюджета, уничтожить контрабандную деятельность как вид противоправной деятельности, избавиться от коррупции. Госпогранслужба это задание пытается выполнить. К сожалению, в таможне Дейнеко таких изменений не видит.

      "То, что было сменено несколько руководителей областных таможен, к сожалению, не привело к улучшению. Наибольшую угрозу я сейчас вижу в монополии работников таможни именно на внутренних таможнях. Когда у нас по документам едет один вид товара, а на самом деле заезжает совсем другой", – рассказал главный пограничник страны.

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      И привел пример, когда его подчиненные инициировали ряд углубленных осмотров транспортных средств в пунктах пропуска "Рава-Русская" и "Ягодин". Тогда они установили, что под видом секонд-хенда в Украину заезжала брендовая одежда.

      В первом случае на 500 тысяч евро. Во втором составлен протокол о нарушении таможенных правил примерно на 12 миллионов гривен. Это только два случая, а это происходит ежедневно, – рассказал глава Госпогранслужбы.

      И добавил, что таможенники держат монополию и создают огромное давление против того, чтобы на внутреннюю таможню зашли представители оперативных подразделений Госпогранслужбы и СБУ.

      По словам Дейнека, об этой ситуации он докладывал руководству Украины. Поэтому пограничник надеется, что в ближайшее время эту правовую коллизию удастся разрешить.

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      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Новости Украины Госпогранслужба Сергей Дейнеко Государственная таможенная служба Контрабанда Максим Нефедов
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