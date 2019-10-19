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      Щоденно точиться боротьба, – Дейнеко про конфлікти прикордонників з митниками

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      Сергій Дейнеко
      Сергій Дейнеко / bbc.com

      У співпраці митної та прикордонної служби в Україні є чимало проблем. Адже найбільшим ворогом держбюджету України зараз є саме корумпований працівник митниці.

      Таку думку в інтерв'ю 24 каналу в програмі "Голобородько" розповів голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

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      Він наголосив, що контрабандист, тобто особа, яка має на меті ухилитися від сплати обов'язкових платежів, не може діяти самотужки. І, на жаль, в цьому він отримує кваліфіковану допомогу корумпованого працівника митниці.

      Тому зараз в нас щоденно точиться боротьба з митниками. На жаль, розуміння від нового керівника митниці я не побачив. Нефьодов – чудова людина, чудовий реформатор. Але я не готовий чекати три роки,
      – зазначив Дейнеко.

      Й пояснив, що є завдання президента – забезпечити наповнення бюджету, знищити контрабандну діяльність як вид протиправної діяльності, позбутися корупції. Держприкордонслужба це завдання намагається виконати. На жаль, у митниці Дейнеко таких змін не бачить.

      "Те, що було змінено декілька керівників обласних митниць, на жаль, не призвело до покращення. Найбільшу загрозу я зараз вбачаю в монополії працівників митниці саме на внутрішніх митницях. Коли в нас по документах їде один вид товару, а насправді заїжджає зовсім інший", – розповів головний прикордонник країни. 

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      Й навів приклад, коли його підлеглі ініціювали ряд поглиблених оглядів транспортних засобів в пунктах пропуску "Рава-Руська" та "Ягодин". Тоді вони встановили, що під виглядом секонд-хенду в Україну заїжджав брендовий одяг.

      В першому випадку на 500 тисяч євро. В другому складений протокол про порушення митних правил приблизно на 12 мільйонів гривень. Це тільки два випадки, а це відбувається щоденно, – розповів голова Держприкордонслужби.

      Й додав, що митники тримають монополію та створюють шалений тиск проти того, щоб на внутрішню митницю зайшли представники оперативних підрозділів Держприкордонслужби та СБУ.

      За словами Дейнека, про цю ситуацію він доповідав керівництву України. Тож прикордонник сподівається, що найближчим часом цю правову колізію вдасться вирішити.

       

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      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Новини України Держприкордонслужба Сергій Дейнеко Державна митна служба Максим Нефьодов Контрабанда
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