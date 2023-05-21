Об этом во время стрима на своем YouTube-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, пишет 24 Канал. По его словам, украинская армия в дальнейшем будет подниматься в рейтинговом списке.

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Олег Жданов пояснил, что за год Украине удалось подняться на 7 позиций с 22-го места, обойдя по мощности армии Австралии, Ирана и Израиля.

На первом месте традиционно США, второе место сохраняет Россия, потому что там принимается во внимание заявленная, а не штатная численность армии,

– заметил он.

Россияне заявили о полуторамиллионной численности армии, усилив коэффициент. Также на позицию в рейтинге влияет, что Россия остается второй ядерной страной в мире и опережает своим потенциалом Китай.

Китайцы сейчас имеют 450 ядерных боезарядов, впрочем, планируют к 2030 году увеличить их количество до двух тысяч. А у россиян – их уже тысячи.

Олег Жданов рассказал, как через год изменились мощности украинской армии: смотрите видео

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Третье место в рейтинге мировых армий по Индии на четвертой позиции оказалась Великобритания, а за ней Южная Корея, Пакистан, Япония, Франция, десятая ступенька за Италией.

Украинскую армию опередили занявший четырнадцатое место Турция, Бразилия, Индонезия и Египет. Впрочем, военный эксперт убежден, что Украина не остановится на достигнутом.

Мы набираемся боевого опыта в борьбе со второй армией мира по потенциалам, которые мы очень и очень снизили за прошлый год,

– подчеркнул Жданов.

По его мнению, эти процессы должны существенно отразиться на позиции России в рейтинге следующего года.

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