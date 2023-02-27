Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он предполагает, что украинские пилоты уже могли учиться на американских самолетах. Но, конечно, сейчас никаких подтверждений этому нет.

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Какие самолеты было бы хорошо получить Украине

Как подчеркнул Черник, он является поклонником американской авиации. Их истребители неоднократно воевали. Также эти самолеты находятся на вооружении в огромном количестве стран, в том числе европейских.

Военный эксперт считает, что Украине было бы целесообразно получить не F-16, а F-15. У него есть ряд преимуществ, которые очень помогут военным на фронте. В общем, истребитель F-15 даст больше возможностей уничтожать российских оккупантов на поле боя.

Почему Украине было бы полезно получить не F-16, а F-15 – объяснил Черник: смотрите видео

Боевой радиус F-16 – 550 км, а F-15 – практически 1000 км. Если самолет F-16 имеет 9 подвесок, то F-15 – 11 подвесок. А общая ракетно-бомбовая нагрузка истребителя F-15 – более 7 тонн бомб разной номенклатуры. Такой себе авиационный ракетоносец,

– отметил Черник.

Он добавил, что условно F-16 сравним с советским истребителем МиГ-29, а F-15 – с Су-27.

Получит ли Украина американские истребители F-16: что известно