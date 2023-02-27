Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він припускає, що українські пілоти вже могли навчатися на американських літаках. Однак, звісно, зараз ніяких підтверджень цьому немає.

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Які літаки було б добре отримати Україні

Як наголосив Черник, він є прихильником американської авіації. Їхні винищувачі неодноразово воювали. Також ці літаки перебувають на озброєнні у величезній кількості країн, зокрема європейських.

Військовий експерт вважає, що Україні було б доцільно отримати не F-16, а F-15. Він має низку переваг, які дуже допоможуть військовим на фронті. Загалом винищувач F-15 дасть більше можливостей знищувати російських окупантів на полі бою.

Чому Україні було б корисно отримати не F-16, а F-15 – пояснив Черник: дивіться відео

Бойовий радіус F-16 – 550 кілометрів, а F-15 – майже 1000 кілометрів. Якщо літак F-16 має 9 підвісок, то F-15 – 11 підвісок. А загальне ракетно-бомбове навантаження винищувача F-15 – понад 7 тонн бомб найрізноманітнішої номенклатури. Такий собі авіаційний ракетоносець,

– зазначив Черник.

Він додав, що умовно F-16 можна порівняти з радянським винищувачем МіГ-29, а F-15 – з Су-27.

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