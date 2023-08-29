Каждый украинец почувствует, что мы сбиваем ракеты все дальше от наших домов, – Резников о F-16

За полтора года полномасштабной войны Украина получила почти все типы оружия, на которые можно рассчитывать на этом уровне отношений со странами-партнерами. Следующий уровень – это то, что не дают никому или только самым близким.

Об этом рассказал в колонке для "Интерфакса" министр обороны Алексей Резников.

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"Танковая коалиция. Семья ПВО с возможностью перехватывать баллистические цели. Дальнобойные ракеты. Коалиция по снабжению снарядов. Старт подготовки команд для самолетов", – перечисляет Резников направления усиления для Вооруженных сил Украины, о которых удалось договориться в рамках формата "Рамштайн".

По словам главы Минобороны, эффект от получения самолетов F-16 будет очевидным – каждый украинец почувствует, что "мы сбиваем российские ракеты все дальше от наших домов".

Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье и другие города должны быть защищены, как и Киев. Воспринимаю это как личный вызов. Другими – украинскими – средствами будем доставать врага в городах базирования,

– подчеркнул Резников.

Полученного Украиной хватило бы на несколько армий европейских стран, но теперь главный вопрос – обеспечить стабильность. Это обслуживание, ремонт, обучение, производство запчастей, пояснил министр обороны.

Он добавил, что в Минобороны идет процесс повышения институциональной способности. Этот процесс направлен на уменьшение зависимости от человеческого фактора, создание механизмов, деятельность которых не зависит от персоналий.

В ведомстве сейчас работает мощная команда заместителей и государственный секретарь, рассказал Резников. Он также выразил надежду, что вскоре будут выяснены все обстоятельства касательно его бывшего заместителя Вячеслава Шаповалова с твердым соблюдением принципа презумпции невиновности.

"Он проделал огромный объем работы в самое сложное время", – резюмировал Резников.