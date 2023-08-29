Про це розповів у колонці для "Інтерфаксу" міністр оборони Олексій Резніков.

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"Танкова коаліція. Родина ППО з можливістю перехоплювати балістичні цілі. Далекобійні ракети. Коаліція з постачання снарядів. Старт підготовки команд для літаків", – перераховує Резніков напрямки підсилення для Збройних сил України, про які вдалося домовитися в рамках формату "Рамштайн".

За словами очільника Міноборони, ефект від отримання літаків F-16 буде очевидним – кожен українець відчує, що "ми збиваємо російські ракети все далі від наших домівок".

Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя та інші міста мають бути захищені, як і Київ. Сприймаю це як особистий виклик. Іншими – українськими – засобами будемо діставати ворога у містах базування,

– підкреслив Резніков.

Отриманого Україною вистачило б на кілька армій європейських країн, але тепер головне питання – забезпечити стабільність. Це обслуговування, ремонт, навчання, виробництво запчастин тощо, пояснив міністр оборони.

Він додав, що у Міноборони триває процес підвищення інституційної спроможності. Цей процес спрямований на зменшення залежності від людського фактора, створення механізмів, діяльність яких не залежить від персоналій.

В установі зараз працює потужна команда заступників і державний секретар, розповів Резніков. Він також висловив надію, що невдовзі буде з'ясовано усі обставини щодо його колишнього заступника Вячеслава Шаповалова з твердим дотриманням принципу презумпції невинуватості.

"Він зробив величезний обсяг роботи у найскладніший час", – резюмував Резніков.