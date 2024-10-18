На данный момент нет информации о возможном предоставлении Украине ракет JASSM. Это 24 Каналу отметил заместитель гендиректора компании по производству РЭБ и эксперт по авиации Анатолий Храпчинский.

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"Пока тишина относительно возможной передачи ракет JASSM, но идет активный разговор, потому что эти ракеты могут работать как на расстояние до 400 километров, так и на расстояние до 950 километров. Именно в комплектации для F-16. Есть JASSM, которые могут работать на 1 900 километров, но они не могут лечь под крыло F-16", – сказал он.

Применение F-16 по территории России

Анатолий Храпчинский отметил, что сейчас активно звучат заявления о возможности применения самолетов по объектам на территории России. Главный вопрос – это предоставление ВСУ оружия, которое сможет эффективно работать по российской территории. Есть определенные виды вооружения, которые Украина уже использует.

Надо понять, что есть потребность в стратегических решениях. Потому что мы можем уничтожать склады, аэродромы. Но в любом случае Россия и дальше производит оружие. Чтобы уменьшить этот потенциал, недостаточно наших беспилотников, которые качественно работают по складам с вооружением, горюче-смазочными материалами, по самолетам, по аэродромам, где расположено определенное количество взрывчатых веществ,

– подчеркнул он.

Говорится об ударах по производственным мощностям, которые генерируют оружие. Нужно мощное оружие вроде ракет JASSM, которые могут лечь под крыло F-16. А ракетами Storm Shadow с помощью увеличения количества миражей можно будет выполнять более массированные удары по военным объектам на территории России.

"Также долгожданные ракеты Taurus. Есть уже разговоры о передаче Gripen. Поэтому, вероятнее всего, мы сможем получить Taurus, по моему мнению. Здесь нужно заметить, что Taurus работает на расстоянии 2 тысячи километров", – добавил авиаэксперт.

Напомним, как сообщает издание Bild, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не согласен с ключевыми пунктами Плана победы. В частности, он не планирует поставлять Украине ракеты Taurus.