Наразі немає інформації щодо можливого надання Україні ракет JASSM. Це 24 Каналу зауважив заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ та експерт з авіації Анатолій Храпчинський.

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"Поки що тиша щодо можливої передачі ракет JASSM, але йде активна розмова, тому що ці ракети можуть працювати як на відстань до 400 кілометрів, так і на відстань до 950 кілометрів. Саме в комплектації для F-16. Є JASSM, які можуть працювати на 1 900 кілометрів, але вони не можуть лягти під крило F-16", – сказав він.

Застосування F-16 по території Росії

Анатолій Храпчинський зазначив, що зараз активно лунають заяви про можливості застосування літаків по об'єктах на території Росії. Головне питання – це надання ЗСУ зброї, яка зможе ефективно працювати по російській території. Є певні види озброєння, які Україна вже використовує.

Треба зрозуміти, що є потреба у стратегічних рішеннях. Тому що ми можемо знищувати склади, аеродроми. Але в будь-якому випадку Росія і далі виробляє зброю. Щоб зменшити цей потенціал, недостатньо наших безпілотників, які якісно працюють по складах з озброєнням, паливо-мастильними матеріалами, по літаках, по аеродромах, де розташована певна кількість вибухових речовин,

– підкреслив він.

Мовиться про удари по виробничих потужностях, які генерують зброю. Потрібна потужна зброя на кшталт ракет JASSM, які можуть лягти під крило F-16. А ракетами Storm Shadow за допомогою збільшення кількості міражів можна буде виконувати більш масовані удари по військових об'єктах на території Росії.

"Також довгоочікувані ракети Taurus. Є вже розмови щодо передачі Gripen. Тому, найімовірніше, ми зможемо отримати Taurus, на мою думку. Тут слушно було б зауважити, що Taurus працює на відстані 2 тисячі кілометрів", – додав авіаексперт.

Нагадаємо, як повідомляє видання Bild, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не згодний з ключовими пунктами Плану перемоги. Зокрема, він не планує постачати Україні ракети Taurus.