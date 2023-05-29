Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, Украине могут предоставить то количество истребителей, о котором говорил Президент Украины Владимир Зеленский.
Смотрите также Запад изменил позицию по F-16 для Украины: какие основные характеристики истребителей
"Мы знаем, что Нидерланды готовили на продажу 40 самолетов. Это почти та цифра, которую мы хотели. Думаю, что в рамках цифр, которые называл президент Зеленский, 50 – 60 машин, по всей вероятности, мы можем получить", – считает он. .
Украинские пилоты уже давно готовятся
Жданов отметил, что вопрос только в том, когда именно Украина сможет получить истребители. Он утверждает, что украинские пилоты уже давно приступили к переобучению на F-16, еще до объявления о передаче самолетов.
Я надеюсь, что вместе с контрнаступлением мы увидим в нашем небе первые машины типа F-16, а может, что-то другое. Было очень много признаков, что пилоты готовятся. Довольно давно, еще до того, когда вопрос передачи самолетов стал на повестку дня,
– сказал военный эксперт.
Он подчеркнул, что подготовку на F-16 проходят украинские пилоты с опытом. Они не учатся с нуля, а переучиваются именно для этих истребителей.
Жданов о предоставлении Украине F-16: смотрите видео
Украина получит F-16: последние новости
- Начальник авиации Командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Сергей Голубцов заявил, что Украине следует позаботиться о хранении самолетов F-16, чтобы максимально обезопасить их от вражеских атак. Он считает, что не удастся их просто спрятать, нужно разработать комплексный подход для хранения F-16.
- Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что овладение истребителями F-16 может занять меньше запланированного времени. Он отметил, что украинские военные показали невероятный результат раньше, сократив и так сжатые сроки обучения на других системах.
- Также Игнат отметил, что в условиях мирного времени Украине нужно более 150 самолетов, чтобы защитить нашу страну.