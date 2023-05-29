Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, Украине могут предоставить то количество истребителей, о котором говорил Президент Украины Владимир Зеленский.

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"Мы знаем, что Нидерланды готовили на продажу 40 самолетов. Это почти та цифра, которую мы хотели. Думаю, что в рамках цифр, которые называл президент Зеленский, 50 – 60 машин, по всей вероятности, мы можем получить", – считает он. .

Украинские пилоты уже давно готовятся

Жданов отметил, что вопрос только в том, когда именно Украина сможет получить истребители. Он утверждает, что украинские пилоты уже давно приступили к переобучению на F-16, еще до объявления о передаче самолетов.

Я надеюсь, что вместе с контрнаступлением мы увидим в нашем небе первые машины типа F-16, а может, что-то другое. Было очень много признаков, что пилоты готовятся. Довольно давно, еще до того, когда вопрос передачи самолетов стал на повестку дня,

– сказал военный эксперт.

Он подчеркнул, что подготовку на F-16 проходят украинские пилоты с опытом. Они не учатся с нуля, а переучиваются именно для этих истребителей.

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