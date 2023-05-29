Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, Україні можуть надати ту кількість винищувачів, про яку говорив Президент України Володимир Зеленський.

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"Ми знаємо, що Нідерланди готували на продаж 40 літаків. Це майже та цифра, яку ми хотіли. Думаю, що у рамках цифр, які називав президент Зеленський, 50 – 60 машин, цілком ймовірно, що ми можемо отримати", – вважає він.

Українські пілоти вже давно готуються

Жданов зазначив, що питання лише у тому, коли саме Україна зможе отримати винищувачі. Він стверджує, що українські пілоти вже давно розпочали перенавчання на F-16, ще до оголошення про передачу літаків.

Я сподіваюсь, що разом з контрнаступом ми побачимо в нашому небі перші машини типу F-16, а, може, щось інше. Було дуже багато ознак, що пілоти готуються. Доволі давно, ще до того, коли питання передачі літаків почало ставати на порядок денний,

– сказав військовий експерт.

Він наголосив, що підготовку на F-16 проходять українські пілоти з досвідом. Вони не навчаються з нуля, а перенавчаються саме для цих винищувачів.

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