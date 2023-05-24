Российскую авиацию следует держать на безопасном расстоянии от украинских территорий. Именно в этом могут помочь самолеты F-16. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

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Какое количество повлияет на ситуацию

На саммите G7 официально сформировали коалицию истребителей для Украины. После этого начала появляться разная информация о сроках поставок и учений украинских пилотов, а также о количестве самолетов, которые передадут партнеры.

Пока даже одна эскадрилья F-16, то есть примерно 12 самолетов, могла бы существенно повлиять на ситуацию в Украине.

В чем суть передачи Украины F-16? Это не только ПВО, а эти самолеты более эффективно борются против ракетных и авиационных угроз противника. Огромное значение этих самолетов в том, что они преобладают российские самолеты по дальности определения целей и по дальности использования своего оружия.

– отметил Михаил Самусь.

То есть радиолокационный бортовой комплекс F-16 ранее может раньше заметить тот же Су-35 и применить свое оружие для уничтожения этого самолета, чем это бы сделал российский. Таким образом использование в прифронтовых зонах или на временно оккупированных территориях российской авиации будет сведено на нет.

"Если посмотреть на ту интенсивность, с которой используется российская авиация, то нам даже одна эскадрилья может существенно изменить ситуацию. И в пограничных зонах, где Россия постоянно сбрасывает свои корректированные авиабомбы на глубину 30 – 50 километров просто по гражданским, мы бы это сразу прекратили", – подчеркнул Самусь.

Кроме того, и во фронтовой зоне Украина бы остановила российскую авиацию, то есть вообще вывела бы ее за дальность использования КАБов – 80 километров. Таким образом оккупантов удалось бы держать на расстоянии.

Если бы Украине передали большее количество эскадрилий, хотя бы две, тогда это повлияло бы на ситуацию на самом фронте с точки зрения поддержки наших наступательных действий. Однако, в любом случае, даже минимальное количество самолетов положительно повлияет на уменьшение российской авиации в небе Украины.

Миайло Самусь о количестве F-16, которые могут передать Украине

Возможные сроки поставок

Говоря о сроках, нужно учесть обстоятельства, при которых F-16 будет у Украины. К примеру, эксперты настаивают, что нужно обеспечить идеальные взлетно-посадочные полосы, ведь это капризная машина, у которой повышены требования. Но и здесь, вероятнее всего, можно найти выход.

С точки зрения подготовки наших пилотов, думаю, несколько месяцев хватит, чтобы из наших асов подготовить специалистов, использующих F-16. Это же не берут кадета, только поступившего в военную академию и его начинают учить с нуля. Сроки – несколько месяцев,

– заявил Самусь.

Дальше все зависит от того, как будут интенсивно учиться украинские пилоты. А также от того, насколько наши союзники будут быстро реализовывать свои обещания, ведь задержки всегда могут быть по бюрократическим или техническим аспектам.

Оттеснить авиацию России – самое важное

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что, по его мнению, F-16 кардинально не изменят ход войны. Мол, это этакая инвестиция в будущее Украины. Возможно, Кендалл подразумевал, что это усилит воздушные силы Украины в будущем. Но и сейчас у УСУ есть планы для использования истребителей на фронте.

F-16 не может использоваться только для защиты. Если формально говорить, то вдруг F-16 сбивает российский самолет на украинской территории, а тот падает на российскую территорию, что нам голову пеплом посыпать?,

– заметил Самусь.

Украина – великое государство, и ей действительно нужно много самолетов даже в мирное время. Речь идет не менее о 50 самолетах. Однако даже эскадрилья F-16 с соответствующим вооружением могла изменить ситуацию противостояния даже на этой фазе войны.

"Мы говорим даже не о самолете, а о возможностях. Могли бы возможности, которые есть у F-16, изменить ситуацию в Бахмуте? Вспомним, Россия активно применяла авиацию вокруг Бахмута, уничтожая город. Думаю, F-16 могли бы дальше отодвинуть российскую авиацию, возможно, даже на территорию России ", – подчеркнул Самусь.

Очень важно, чтобы смогла оттеснить вражескую авиацию от зоны ведения боевых действий и украинских территорий. С F-16 такая возможность будет, поэтому действительно это инвестиция в будущее.

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