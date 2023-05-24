Російську авіацію варто тримати на безпечній відстані від українських територій. Саме у цьому зможуть допомогти літаки F-16. Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

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Яка кількість вплине на ситуацію

На саміті G7 офіційно сформували коаліцію винищувачів для України. Після цього почала з'являтися різна інформація щодо термінів поставок і навчань українських пілотів, а також про кількість літаків, які передадуть партнери.

Наразі навіть одна ескадрилья F-16, тобто приблизно 12 літаків, могла б суттєво вплинути на ситуацію в Україні.

В чому суть передачі Україна F-16? Це не лише ППО, а ці літаки ефективніше борються проти ракетних та авіаційних загроз противника. Величезне значення цих літаків в тому, що вони переважають російські літаки за дальністю визначення цілей та за дальністю використання своєї зброї,

– зазначив Михайло Самусь.

Тобто радіолокаційний бортовий комплекс F-16 раніше може раніше помітити той же Су-35 й застосувати свою зброю для знищення цього літака, ніж це б зробив російський. Таким чином використання в прифронтових зонах або на тимчасово окупованих територіях російської авіації буде зведено нанівець.

"Якщо подивитися на ту інтенсивність, з якою використовується російська авіація, то нам навіть одна ескадрилья може суттєво змінити ситуацію. І в прикордонних зонах, де Росія постійно скидає свої кориговані авіабомби на глибину 30 – 50 кілометрів просто по цивільних, ми б це відразу припинили", – наголосив Самусь.

Крім того, і у фронтовій зоні Україна б зупинила російську авіацію, тобто взагалі б вивела її за дальність використання КАБів – 80 кілометрів. Таким чином окупантів вдалося б тримати на відстані.

Якби Україні передали більшу кількість ескадрилей, хоча б дві, тоді б це вплинуло на ситуацію на самому фронті з точки зору підтримки наших наступальних дій. Однак у будь-якому випадку навіть мінімальна кількість літаків позитивно вплине на зменшення російської авіації в небі України.

Миайло Самусь про кількість F-16, які можуть передати Україні

Можливі терміни поставок

Говорячи про терміни, треба врахувати обставини, за яких F-16 буде в України. Наприклад, експерти наполягають, що потрібно забезпечити ідеальні злітно-посадкові смуги, адже це капризна машина, в якої підвищені вимоги. Але й тут, найімовірніше, можна знайти вихід.

З точки зору підготовки наших пілотів, думаю, кілька місяців вистачить, щоб з наших асів підготувати фахівців, які використовують F-16. Це ж не беруть кадета, який лише вступив до військової академії та його починають вчити з нуля. Терміни – кілька місяців,

– заявив Самусь.

Далі все залежить від того, як інтенсивно навчатимуться українські пілоти. А також від того, наскільки наші союзники швидко реалізовуватимуть свої обіцянки, адже затримки завжди можуть бути по бюрократичних чи технічних аспектах.

Відтіснити авіацію Росії – найважливіше

Міністр ВПС США Френк Кендалл заявив, що, на його думку, F-16 кардинально не змінять хід війни. Мовляв, це така собі інвестиція в майбутнє України. Можливо, Кендалл мав на увазі, що це підсилить повітряні сили України в майбутньому. Але й зараз ЗСУ мають плани для використання винищувачів на фронті.

F-16 не може використовуватись лише для оборони. Якщо формально казати, то раптом F-16 збиває російський літак на українській території, а той падає на російську територію, то що нам голову попелом посипати?,

– зауважив Самусь.

Україна – велика держава і їй справді потрібно багато літаків навіть у мирний час. Мовиться не менше про 50 літаків. Однак навіть ескадрилья F-16 з відповідним озброєнням могло б змінити ситуацію протистояння навіть на цій фазі війни.

"Ми говоримо навіть не про літак, а про можливості. Чи могли б можливості, які є в F-16, змінити ситуацію в Бахмуті? Згадаймо, Росія активно застосовувала авіацію довкола Бахмута, знищуючи місто. Думаю, F-16 могли б подалі відсунути російську авіацію, можливо, навіть на територію Росію", – підкреслив Самусь.

Дуже важливо, аби була змогла відтиснути ворожу авіацію від зони ведення бойових дій та українських територій. З F-16 така можливість буде, тому справді, це інвестиція в майбутнє.

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