Російську авіацію варто тримати на безпечній відстані від українських територій. Саме у цьому зможуть допомогти літаки F-16. Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.
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Яка кількість вплине на ситуацію
На саміті G7 офіційно сформували коаліцію винищувачів для України. Після цього почала з'являтися різна інформація щодо термінів поставок і навчань українських пілотів, а також про кількість літаків, які передадуть партнери.
Наразі навіть одна ескадрилья F-16, тобто приблизно 12 літаків, могла б суттєво вплинути на ситуацію в Україні.
В чому суть передачі Україна F-16? Це не лише ППО, а ці літаки ефективніше борються проти ракетних та авіаційних загроз противника. Величезне значення цих літаків в тому, що вони переважають російські літаки за дальністю визначення цілей та за дальністю використання своєї зброї,
– зазначив Михайло Самусь.
Тобто радіолокаційний бортовий комплекс F-16 раніше може раніше помітити той же Су-35 й застосувати свою зброю для знищення цього літака, ніж це б зробив російський. Таким чином використання в прифронтових зонах або на тимчасово окупованих територіях російської авіації буде зведено нанівець.
"Якщо подивитися на ту інтенсивність, з якою використовується російська авіація, то нам навіть одна ескадрилья може суттєво змінити ситуацію. І в прикордонних зонах, де Росія постійно скидає свої кориговані авіабомби на глибину 30 – 50 кілометрів просто по цивільних, ми б це відразу припинили", – наголосив Самусь.
Крім того, і у фронтовій зоні Україна б зупинила російську авіацію, тобто взагалі б вивела її за дальність використання КАБів – 80 кілометрів. Таким чином окупантів вдалося б тримати на відстані.
Якби Україні передали більшу кількість ескадрилей, хоча б дві, тоді б це вплинуло на ситуацію на самому фронті з точки зору підтримки наших наступальних дій. Однак у будь-якому випадку навіть мінімальна кількість літаків позитивно вплине на зменшення російської авіації в небі України.
Миайло Самусь про кількість F-16, які можуть передати Україні
Можливі терміни поставок
Говорячи про терміни, треба врахувати обставини, за яких F-16 буде в України. Наприклад, експерти наполягають, що потрібно забезпечити ідеальні злітно-посадкові смуги, адже це капризна машина, в якої підвищені вимоги. Але й тут, найімовірніше, можна знайти вихід.
З точки зору підготовки наших пілотів, думаю, кілька місяців вистачить, щоб з наших асів підготувати фахівців, які використовують F-16. Це ж не беруть кадета, який лише вступив до військової академії та його починають вчити з нуля. Терміни – кілька місяців,
– заявив Самусь.
Далі все залежить від того, як інтенсивно навчатимуться українські пілоти. А також від того, наскільки наші союзники швидко реалізовуватимуть свої обіцянки, адже затримки завжди можуть бути по бюрократичних чи технічних аспектах.
Відтіснити авіацію Росії – найважливіше
Міністр ВПС США Френк Кендалл заявив, що, на його думку, F-16 кардинально не змінять хід війни. Мовляв, це така собі інвестиція в майбутнє України. Можливо, Кендалл мав на увазі, що це підсилить повітряні сили України в майбутньому. Але й зараз ЗСУ мають плани для використання винищувачів на фронті.
F-16 не може використовуватись лише для оборони. Якщо формально казати, то раптом F-16 збиває російський літак на українській території, а той падає на російську територію, то що нам голову попелом посипати?,
– зауважив Самусь.
Україна – велика держава і їй справді потрібно багато літаків навіть у мирний час. Мовиться не менше про 50 літаків. Однак навіть ескадрилья F-16 з відповідним озброєнням могло б змінити ситуацію протистояння навіть на цій фазі війни.
"Ми говоримо навіть не про літак, а про можливості. Чи могли б можливості, які є в F-16, змінити ситуацію в Бахмуті? Згадаймо, Росія активно застосовувала авіацію довкола Бахмута, знищуючи місто. Думаю, F-16 могли б подалі відсунути російську авіацію, можливо, навіть на територію Росію", – підкреслив Самусь.
Дуже важливо, аби була змогла відтиснути ворожу авіацію від зони ведення бойових дій та українських територій. З F-16 така можливість буде, тому справді, це інвестиція в майбутнє.
F-16 для України: останні новини
- Речник Пентагону генерал Патрік Райдер розповів, що поставка F-16 для України належать до довгострокових домовленостей. У США повідомляють, що літаки не будуть релевантними для контрнаступу України.
- У Міноборони Іспанії повідомили, що країна не долучиться до авіаційної коаліції. Причина такого рішення лежить на поверхні – в Іспанії немає таких літаків, відповідно ні поставити їх, ні навчати українських пілотів вони не можуть. Однак міністерка оборони підкреслила, що Іспанія продовжує цілковито підтримувати Україну.
- Крім того, Сполучені Штати поки не прийняли рішення, чи нададуть Україні власні F-16. Джейк Салліван пояснив, що у США є багато інших пріоритетів щодо систем. Цілком ймовірно, що вони зосередяться на передачі винищувачів третьою стороною.