Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил в разговоре с 24 Каналом, что Украина сначала получит предположительно 6 самолетов F-16, а до конца года, лучшем случае, – 20 единиц. Однако и такое количество истребителей способно на многое.

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Это будет болезненно для врага

Владимир Зеленский ранее отмечал, что Украине нужно 128 самолетов F-16. Учитывая это заявление, 6 самолетов, которые мы должны сначала получить, – мизерное количество. Однако на эту ситуацию стоит посмотреть под другим углом.

В июне 2022 года Украине передали 4 единицы реактивных систем залпового огня М142 HIMARS. Тогда многие западные эксперты утверждали, что их применение ни к каким изменениям в зоне боевых действий не приведет, с учетом того, какой протяженности является линия боестолкновения.

Однако правильное применение этих четырех HIMARS на соответствующем оперативно-тактическом уровне привело к тому, что российские оккупационные войска были вынуждены уже в октябре бежать с правого берега Херсонщины,

– подчеркнул Коваленко.

В то же время Украине действительно нужно гораздо большее количество этих реактивных систем залпового огня.

Что касается F-16, то они не будут использоваться для масштабных операций, боевых действий, непосредственно по прикрытию наступающих Сил обороны или для усиления их обороны. Они будут выполнять "ювелирную" функцию точечных ударов там, где это нужно и там, где это будет максимально болезненно для врага,

– объяснил он.

Также F-16 могут ликвидировать в воздухе российские истребители-бомбардировщики Су-34. Кроме того, наносить удары по сухопутным объектам врага.

Там, где будут наноситься такие удары, уже не сможет полноценно функционировать российская ПВО большого радиуса действий, в частности, С-300 и С-400. Именно удары F-16, так же как в свое время HIMARS, ускорят некоторые события, условия к которым сейчас довольно успешно формируются,

– отметил Александр Коваленко.

Напомним, что издание The Washington Post сообщило, что через несколько недель в Украину должны прибыть F-16, однако их появление не способно изменить ситуацию на поле боя. Журналисты называют несколько причин, среди них: незначительное количество самолетов, которые получит Украина; наличие у россиян систем ПВО, которые будут охотиться за F-16; нехватка украинских пилотов и инженеров, которые могли бы проходить обучение.