Военный эксперт, капитан 1 ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко рассказал 24 Каналу, откуда возникла цифра в 128 необходимых самолетов.

Стоит внимания Наши пилоты иногда учат F-16 более 5 лет, украинцы делают это за 1,5, – министр из Нидерландов

Почему Украине нужно именно 128 самолетов

Как отметил капитан 1 ранга запаса ВМС Украины, количество в 128 единиц F-16 взята из видения развития Воздушных сил Украины, которая была обнародована еще в 2019 году. Тогда ВМС разработали стратегию Военно-морских Сил, впоследствии такую практику подхватили другие виды Вооруженных Сил и Генеральный штаб.

Такая цифра возникла как раз от этого видения. Количество очень большое. До конца 2024 года Украина получит гораздо меньше самолетов, примерно эскадрилью – до 20 истребителей F-16,

– сказал Рыженко.

Крайне важно обеспечить им безопасное базирование, обслуживание и применение в интересах объединенных операций. В частности, для Сухопутных войск, потребностей противовоздушной обороны Украины, проведения морских операций.

После того как Украина приобретет опыт, тогда это количество уже будет наращиваться. Однако к этому также надо готовиться,

– отметил военный эксперт.

К тому же есть еще одна проблема – партнеры пообещали предоставить нашей стране самолетов F-16 больше, чем подготовили пилотов.