Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив у розмові з 24 Каналом, що Україна спочатку отримає імовірно 6 літаків F-16, а до кінця року, кращому разі, – 20 одиниць. Проте і така кількість винищувачів здатна на багато що.

Зверніть увагу Коли Україна отримає перевагу в повітрі завдяки F-16: відповідь генерала США

Це буде болісно для ворога

Володимир Зеленський раніше наголошував, що Україні потрібно 128 літаків F-16. З огляду на цю заяву, 6 літаків, які маємо спочатку отримати, – мізерна кількість. Однак на цю ситуацію варто подивитись під іншим кутом.

У червні 2022 року Україні передали 4 одиниці реактивних систем залпового вогню М142 HIMARS. Тоді багато західних експертів стверджували, що їхнє застосування до жодних змін у зоні бойових дій не призведе, з урахуванням того, якої протяжності є лінія боєзіткнення.

Проте правильне застосування цих чотирьох HIMARS на відповідному оперативно-тактичному рівні призвело до того, що російські окупаційні війська були змушені вже у жовтні втекти з правого берега Херсонщини,

– наголосив Коваленко.

Водночас Україні дійсно потрібна набагато більша кількість цих реактивних систем залпового вогню.

Щодо F-16, то вони не будуть використовуватися для масштабних операцій, бойових дій, безпосередньо з прикриття Сил оборони, що наступають, або для підсилення їхньої оборони. Вони будуть виконувати "ювелірну" функцію точкових ударів там, де це потрібно і там, де це буде максимально болісно для ворога,

– пояснив він.

Також F-16 можуть ліквідувати в повітрі російські винищувачі-бомбардувальники Су-34. Крім того, завдавати ударів по сухопутних об'єктах ворога.

Там, де будуть завдаватися такі удари, вже не зможе повноцінно функціонувати російська ППО великого радіуса дій, зокрема, С-300 та С-400. Саме удари F-16, так само як свого часу HIMARS, прискорять деякі події, умови до яких зараз доволі успішно формуються,

– зазначив Олександр Коваленко.

Нагадаємо, що видання The Washington Post повідомило, що за кілька тижнів в Україну мають прибути F-16, проте їхня поява не здатна змінити ситуацію на полі бою. Журналісти називають декілька причин, серед них: незначна кількість літаків, які отримає Україна; наявність у росіян систем ППО, які будуть полювати за F-16; брак українських пілотів та інженерів, які б могли проходити навчання.