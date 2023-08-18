В США подтвердили одобрение передачи F-16: когда самолеты получит Украина

США помогают Украине бороться за свою свободу. В частности, страна уже подтвердила, что по состоянию на 18 августа одобрила передачу Украине истребителей F-16.

Джейк Салливан – советник президента США по национальной безопасности – заявил, что на этой неделе в США окончательно одобрили передачу F-16 Украине со стороны третьих стран.

Обратите внимание Украина не получит истребители F-16 этой осенью или зимой, – Игнат

То, что мы сделали на этой неделе, официально оформлено в письме от министра Блинкена его коллегам в Европе, что после завершения обучения США будут готовы по согласованию с Конгрессом одобрить передачу третьей стороной самолетов F 16 Украине,

– говорится в сообщении.

Ранее соответствующий запрос посылали Дания и Нидерланды. Энтони Блинкен, госсекретарь, сообщил, что Штаты поддерживают передачу Украине F-16 и обучение украинских пилотов.

Когда украинские пилоты начнут обучение на F-16

По данным СМИ, украинские пилоты начнут обучение на F-16 уже в августе этого года. В то же время, точных дат пока не называют. Первые тренировки пройдут в Дании. Участие в учениях примет коалиция из 11 стран. Получить F-16 Украина сможет, когда пилоты завершат обучение. Эти истребители нам очень нужны для защиты неба над Украиной.