Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона рассказал, что 2 группы украинских пилотов уже оттачивают свои навыки.

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Евлаш рассказал об обучении на F-16

Сейчас 2 передовые группы украинских пилотов оттачивают свои навыки на F-16 в Дании и США.

Сейчас две передовые группы находятся в Дании и США. Они уже непосредственно оттачивают навыки на самолетах F-16,

– сказал Илья Евлаш.

Тем временем еще одна группа продолжает свое обучение. Она переместилась из Великобритании во Францию, где они осваивают легкомоторные самолеты.

Еще одна группа проходит обучение по наземной подготовке в Англии. В частности изучают язык, это одно из приоритетных направлений. Самолеты иностранного производства и необходимо надлежащее знание английского языка,

– добавил Евлаш.

Представитель ВС отметил, что кроме пилотов продолжается подготовка технического персонала, чтобы в дальнейшем эти специалисты уже обучали своих коллег в Украине.

Напомним, в конце марта десять украинских пилотов уже завершили базовый курс обучения полетов на истребителях F-16.

Когда F-16 будут в Украине

Во время брифинга в Варшаве Дмитрий Кулеба заявил, что по плану истребители F-16 должны появиться в небе Украины уже летом 2024 года.

Он отметил, что нужно еще больше тренировок, потому что переход от самолетов советского типа к самолетам западного типа требует серьезных изменений во всем