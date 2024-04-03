Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону розповів, що 2 групи українських пілотів вже відточують свої навички.

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Євлаш розповів про навчання на F-16

Наразі 2 передові групи українських пілотів відточують свої навички на F-16 в Данії та США.

Зараз дві передові групи перебувають у Данії та США. Вони вже безпосередньо відточують навички на літаках F-16,

– сказав Ілля Євлаш.

Тим часом ще одна група продовжує своє навчання. Вона перемістилася з Великої Британії до Франції, де вони освоюють легкомоторні літаки.

Ще одна група проходить навчання з наземної підготовки в Англії. Зокрема вивчають мову, це один з пріоритетних напрямків. Літаки іноземного виробництва і необхідне належне знання англійської мови,

– додав Євлаш.

Речник ПС зазначив, що окрім пілотів триває підготовка технічного персоналу, щоб надалі ці фахівці вже навчали своїх колег в Україні.

Нагадаємо, наприкінці березня десять українських пілотів вже завершили базовий курс навчання польотів на винищувачах F-16.

Коли F-16 будуть в Україні

Під час брифінгу у Варшаві Дмитро Кулеба заявив, що за планом винищувачі F-16 мають з'явитися в небі України вже влітку 2024 року.

Він зазначив, що потрібно ще більше тренувань, тому що перехід від літаків радянського типу до літаків західного типу вимагає серйозних змін у всьому