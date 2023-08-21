Эксперт по международной безопасности Фонда деминициативы имени Илька Кучерива, военный эксперт Тарас Жовтенко рассказал 24 Каналу, в чем же плюсы таких желанных самолетов F-16. Эти "птички" однозначно укажут российским кораблям на их место – дно в водах Черного и Азовского морей.

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Планы изменились

Весной 2023 года распространялась информация, что Нидерланды заключили контракт о передаче около 50 самолетов F-16 Воздушным силам США. Самолеты – списаны, но вполне боеспособны. Соединенные Штаты закупили их для тренировочных нужд, чтобы те выполняли в небе роль условного противника.

Нидерланды передали 12 самолетов США, но затем приостановили исполнение контракта. Одна из причин – допустим, что уже тогда Амстердам дал согласие о передаче F-16 Украине. "Птички" абсолютно исправны, которые не нужно расконсервировать.

Одни говорили, что F-16 появятся в Украине в течение 4 месяцев, другие – гораздо раньше. Главную роль сыграли россияне, постоянно мониторящие ситуацию. После информации о том, что американские F-16 могут раньше появиться в Украине – Россия преступно нанесла удары по тыловым аэродромам Староконстантинова, Прикарпатья и города Дубно.

Жовтенко о преимуществах истребителей F-16: смотрите видео

Все публичные обсуждения о передаче самолетов F-16 или зимой 2023 года, или летом 2024 года - направлены, чтобы сбить с толку противника. Пока все аналитики и эксперты публично обсуждали эту тему, работала международная авиационная коалиция, обеспечившая положительный результат для Украины.

Какое главное преимущество самолетов F-16

Оглашение Данией и Нидерландами о готовности поставлять F-16 Украине означает, что решены все сопутствующие вопросы. Сейчас предпринимаются практические шаги, чтобы реализовать конкретный результат в решении этих вопросов.

Речь идет об обучении пилотов, аэродромных служб, подготовке украинских аэродромов и старших офицеров, которые, очевидно, будут командовать использованием этих самолетов на уровне командования Воздушных сил Украины. Также говорится о поставках запасных запчастей, отладке логистики, ремонте F-16. И, конечно, нужное вооружение для этих истребителей.

Заметьте! Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что украинские пилоты, инженеры и техники в определенном количестве начали обучение на самолетах F-16. В программу обучения также входит обучение по английскому языку.

Главное преимущество самолетов F-16 – современное вооружение, ракеты класса "воздух – воздух", "воздух – земля", а также ракеты для поражения надводных и подводных кораблей.

Критически необходимый инструмент для Украины. С одной стороны, чтобы оградить украинское небо. А с другой стороны, чтобы поддержать контрнаступление на Востоке и на Юге,

– резюмировал Тарас Жовтенко.

Что известно о передаче самолетов F-16