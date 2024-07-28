Первые F-16 будут в Украине через несколько недель: в WP сказали, изменится ли ситуация на поле

Уже через несколько недель долгожданные западные истребители должны прибыть в Украину. В то же время есть сомнения относительно того, насколько они способны изменить ситуацию на поле боя. СМИ рассказали, в чем они заключаются.

Как утверждает издание, если раньше Киев заявлял, что F-16 способны переломить ситуацию на фронте, то теперь он настроен более скептически. Истребители от союзников вряд ли смогут остановить продвижение России.

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Почему не стоит ожидать многого от F-16

Журналисты назвали причины, почему F-16 могут оказаться не такими эффективными в противостоянии с оккупантами, как ожидалось.

Во-первых, само количество самолетов, которые передадут Украине, незначительное. Так, Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия обязались предоставить Украине 80 самолетов. Однако большинство из них поступят только с годами. В 2024 году Киев получит не более 20 истребителей.

Во-вторых, россияне имеют много систем ПВО, которые способны просто сбить эти самолеты. Поэтому, велика вероятность того, что Украина будет использовать первые F-16 для усиления собственной противовоздушной обороны, а именно уничтожения вражеских ракет, беспилотников и самолетов. В то же время эти самолеты не будут применять для ударов по наземным силам России в Украине и вблизи границы. Также по крайней мере сначала, F-16 вряд ли будут подлетать слишком близко к линии фронта, а это означает, что неясно, смогут ли они сдерживать атаки российских самолетов.

Так, в интервью The Guardian главнокомандующий Сирский заявил, что F-16 придется оставаться на расстоянии 40 километров или даже дальше от линии фронта из-за риска, что Москва их уничтожит.

В-третьих, Украине не хватает пилотов и инженеров для обучения на истребителях. Каждый раз на обучение за границу отправляли ограниченное количество специалистов. Киев не может позволить себе отпустить большое количество опытных пилотов на длительный срок, потому что они нужны для выполнения боевых задач.

Непростой задачей для Украины будет защита F-16 на земле. Ведь аэродромы расположены в зоне досягаемости российских ракет.

Бекка Вассер, аналитик Центра новой американской безопасности сказала, что F-16 прежде всего играют роль морального стимула для украинцев и запугивания российских призывников. Эксперт объяснила, что условия на поле боя изменились с прошлого года, когда было объявлено решение отправить самолеты. Говорит, что такое случается не впервые. Украина получает западную военную технику тогда, когда в ней уже нет оперативной необходимости.

Специалист отметила, что F-16 смогут удовлетворить насущные потребности – сбивать вражеские ракеты и самолеты.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно более 100 F-16 для борьбы с огромными военно-воздушными силами России.