Военный эксперт Олег Жданов рассказал 24 Каналу, что украинские пилоты получили современные средства, которых в России до сих пор нет. Так F-16 усилят способности нашего войска.

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В чем особенность F-16, которые получила Украина

"Это технически исправные машины и они действительно модернизированы. А самое ценное, что у них есть – это сверхсовременные прицелы. Они позволяют пилоту вести огонь в том направлении, куда он смотрит", – рассказал Олег Жданов.

Он пояснил, что проекция данных прицеливания передается на защитное стекло шлема пилота. Куда повернута его голова, туда нацелены все средства огневого поражения. Это не зависит от курса, которым движется самолет.

Кроме этого, у самолетов усиленный радар, дальность определения пусков ракет по самолету увеличена. Как только будет выпущена ракета, пилот об этом будет знать и у него будет время на реакцию, то есть чтобы осуществить противоракетный маневр или выйти из зоны поражения,

– отметил военный эксперт.

Есть ли у России такие технологии

Лишь некоторые страны имеют разработки, которые связаны с современной системой прицеливания. Ранее эти технологии использовали на вертолетах. Тогда появилась необходимость в том, что пулемет или пушка, которые там установлены, должны стрелять туда, куда смотрит пилот.

Впоследствии все это адаптировали для самолетов, но массового применения до сих пор нет. Ведь внедрение таких технологий требует модернизации самолета, установки специального оборудования.

В России такие разработки начинались еще в 2012 году. Они обещали сделать их для Су-35, Су-57, но кроме чертежей дальше не пошли,

– подчеркнул Олег Жданов.