Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), передает 24 Канал. Этот случай стал пятым за день несанкционированным вторжением в закрытое воздушное пространство.

Смотрите также "Капитуляция и позор": в США разнесли Трампа из-за остановки военной помощи Украине

Что известно об инциденте

По данным NORAD, инцидент произошел около 14:39 по местному времени. Американские военные подтвердили, что в небо поднимали именно F-16.

Истребитель совершил так называемый маневр "лоб в лоб", чтобы привлечь внимание пилота гражданского судна. После нарушителя безопасно вывели за пределы территории.

К слову, в Белом доме инцидент не прокомментировали.

За последние недели NORAD сообщало о нескольких подобных инцидентах, там призывают пилотов авиации общего назначения проверять все сообщения перед взлетом в этом районе.

Напомним, ранее в HuffPost посчитали, во сколько американским налогоплательщикам стоило увлечение Трампа за первые 48 дней президентства. Он потратил более 18 миллионов долларов, играя в гольф 6 из 7 своих первых выходных.