Игнат рассказал, сколько самолетов F-16 потеряла Украина за время войны

Украина потеряла три истребителя F-16. В то же время продолжается активное наращивание авиационной составляющей, а полученные западные самолеты, несмотря на то, что не являются новыми.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Юрия Игната "Украинской правде".

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Украина потеряла три F-16 во время боевых вылетов

Руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о потерях Украины среди авиации, предоставленной западными партнерами. По его словам, в условиях интенсивных боевых действий это ожидаемые потери.

Видели сообщения о потере самолетов – это надо воспринимать нормально. И есть, к сожалению, потери на войне, в частности, самолетов F-16,

– отметил он.

Юрий Игнат отметил, что несмотря на то, что западная авиация, передана Украине, не является новой, она значительно эффективнее советского вооружения. Спикер объяснил, что даже несмотря на потери, F-16 – это технологически продвинутое оружие, которое превосходит по возможностям МиГ-29 и Су-27.

Однако российская авиация пока имеет преимущество в дальности обнаружения и пуска ракет. По словам Игната, ранее, до получения вышеупомянутых истребителей, соотношение сил в небе было как 1:10 не в пользу ВСУ. Несмотря на преимущество противника, украинские пилоты держали небо.

Сколько самолетов нужно для эффективной обороны

Также Юрий Игнат подчеркнул, что F-16 – это многоцелевые самолеты, которые могут поражать как воздушные, так и наземные или надводные цели. Они являются ключевыми в обороне.

Были оценки, сколько самолетов разных типов. Около 200 для эффективной обороны страны,

– добавил Игнат.

Напомним, что в мае 2025 года Воздушные силы сообщили, что Украина потеряла один из западных истребителей. К счастью, пилот отвел самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультировался.

После сообщалось о передаче последней партии F-16 от Нидерландов. Всего тогда Киев получил 24 истребителя. Также, минобороны Нидерландов отметило, что передача самолетов не означает прекращение участия страны в "коалиции истребителей", которую она возглавляет вместе с Данией и США.