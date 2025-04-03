В НАТО заявили о подготовке к передаче дополнительных F-16 Украине

Вскоре Украина получит от партнеров дополнительные истребители F-16, которые активно используют украинские летчики. Сейчас готовят передать их Киеву.

Соответствующее заявление сделал Главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи во время слушаний в комитете Сената США по вооруженным силам. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на C-SPAN.

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Каволи анонсировал предоставление F-16

Генерал констатировал, что несколько вышеупомянутых истребителей уже находятся на вооружении Украины, их ранее предоставили Киеву партнеры. Кроме того, несколько украинских пилотов были подготовлены управлять F-16. Сейчас к развертыванию готовят еще больше истребителей.

Есть больше F-16, подготовленных к развертыванию. Есть еще больше пилотов, которые проходят подготовку. Я могу назвать вам цифры на закрытом заседании. Самолеты активны и летают каждый день. Они отразили большое количество угроз от крылатых ракет и совершили очень много наступательных атак, в частности бомбардировок на Востоке,

– заявил Кристофер Каволи.

В то же время, по его словам, ни один из F-16 не был из Соединенных Штатов. Главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе сообщил, что в основном истребители были предоставлены североевропейскими странами, среди которых прежде всего оказались Нидерланды и Дания.

Напомним, в марте в Украину прибыла партия такого типа истребителей, об этом сообщал президент Владимир Зеленский.