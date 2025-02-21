Кроме того, F-16 могут эффективно прикрывать себя и другие самолеты, а также выявлять попытки атаки на них. Авиаэксперт, бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский подробно объяснил 24 Каналу основные задачи истребителей.

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Какие задачи будут выполнять истребители F-16

Количество самолетов F-16, которые уже поступили в Украину, позволяет не только закрыть воздушное пространство, но и активно действовать непосредственно на фронте. Уже прошло достаточно времени для прохождения первых этапов боевого слаживания, что позволяет использовать самолеты в условиях боевого столкновения.

F-16 оснащены достаточным количеством вооружения для нанесения ударов по наземным целям. Они также способны прикрывать себя и другие самолеты, выполняющие операции, с помощью крылатых ракет "воздух – воздух". Важно, что Украина и до получения этих истребителей активно использовала ракеты AGM-88 для уничтожения вражеских систем противовоздушной обороны путем радиолокационного наведения.

Кроме этого, в арсенале ВСУ есть беспилотники, которые способны нести средства поражения для борьбы с системами радиолокации врага. Это позволяет эффективно "ослеплять" противовоздушную оборону противника. Украинские беспилотники также могут бороться со средствами радиоэлектронной борьбы, что защищает самолеты F-16 от джаминга.

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Благодаря специальным модификациям F-16, которые обеспечивают высокую устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы, украинские пилоты смогут быстро выявлять попытки атаки на свои самолеты.

Перед применением был проработан ряд операций, которые позволили в дальнейшем использовать эти самолеты именно с таким вооружением,

– пояснил Анатолий Храпчинский.

Благодаря этим технологиям Украина укрепляет свои оборонные возможности. Уже в ближайшее время украинские пилоты смогут обучать своих западных коллег применять свое вооружение в сложных условиях, где присутствует большое количество вражеской ПВО.

Кроме того, Украина получила современные французские истребители "Мираж" – самолеты четвертого поколения, что также могут выполнять задачи по наземным целям.