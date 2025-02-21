Крім того, F-16 можуть ефективно прикривати себе та інші літаки, а також виявляти спроби атаки на них. Авіаексперт, колишній офіцер Повітряних сил і заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський детально пояснив 24 Каналу основні завдання винищувачів.

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Які завдання виконуватимуть винищувачі F-16

Кількість літаків F-16, які вже надійшли до України, дозволяє не лише закрити повітряний простір, але й активно діяти безпосередньо на фронті. Вже пройшло достатньо часу для проходження перших етапів бойового злагодження, що дає змогу використовувати літаки в умовах бойового зіткнення.

F-16 оснащені достатньою кількістю озброєння для завдання ударів по наземних цілях. Вони також здатні прикривати себе та інші літаки, що виконують операції, за допомогою крилатих ракет "повітря – повітря". Важливо, що Україна і до отримання цих винищувачів активно використовувала ракети AGM-88 для знищення ворожих систем протиповітряної оборони шляхом радіолокаційного наведення.

Окрім цього, в арсеналі ЗСУ є безпілотники, які здатні нести засоби ураження для боротьби з системами радіолокації ворога. Це дозволяє ефективно "осліплювати" протиповітряну оборону противника. Українські безпілотники також можуть боротися з засобами радіоелектронної боротьби, що захищає літаки F-16 від джамінгу.

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Завдяки спеціальним модифікаціям F-16, які забезпечують високу стійкість до засобів радіоелектронної боротьби, українські пілоти зможуть швидко виявляти спроби атаки на свої літаки.

Перед застосуванням була пророблена низка операцій, які дозволили надалі використовувати ці літаки саме з таким озброєнням,

– пояснив Анатолій Храпчинський.

Завдяки цим технологіям Україна зміцнює свої оборонні можливості. Вже найближчим часом українські пілоти зможуть навчати своїх західних колег застосовувати своє озброєння в складних умовах, де присутня велика кількість ворожої ППО.

Крім того, Україна отримала сучасні французькі винищувачі "Міраж" – літаки четвертого покоління, що також можуть виконувати завдання по наземних цілях.