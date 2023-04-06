Об этом 24 Каналу заявил общественный деятель из Польши Ришард Купидура. Он отметил, что у Польши уже есть положительный опыт в создании танковой коалиции.

Смотрите также Американский F-16 или советский МиГ-29: почему Украине нужны западные самолеты

"И теперь, когда начинается, в принципе, уже идет построение авиационной коалиции, также сохраняется шанс на положительное завершение", – сказал он.

О чем договорились президенты Украины и Польши на встрече в Варшаве: смотрите видео

У поляков есть козырь

По мнению Купидуры, польские представители имеют козырь.

У польских "адвокатов" этой милитарной поддержки Украины остается очень важный козырь, ведь западные страны также ожидают хороших результатов на поле боя от ВСУ,

– подчеркнул он.

И для этого, по его словам, есть хороший довод.

"Тогда, если вы ожидаете хороших результатов, то предоставьте, пожалуйста, эти истребители F-16, которые помогут достичь этой победы", – подытожил Ришард Купидура.

Почему Украине важны самолеты F-16