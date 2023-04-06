Про це 24 Каналу заявив громадський діяч з Польщі Ришард Купідура. Він зауважив, що Польща вже має позитивний досвід у створенні танкової коаліції.
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"І тепер, коли починається, в принципі, вже триває побудова авіаційної коаліції, також зберігається шанс на позитивне завершення", – сказав він.
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У поляків є козир
На думку Купідури, польські представники мають козир.
У польських "адвокатів" цієї мілітарної підтримки України залишається дуже важливий козир, адже західні країни також очікують хороших результатів на полі бою від ЗСУ,
– наголосив він.
І для цього, за його словами, є хороший аргумент.
"Тоді, якщо ви очікуєте хороших результатів, то надайте, будь ласка, ці винищувачі F-16, які допоможуть досягнути цієї перемоги", – підсумував Ришард Купідура.
Чому Україні важливі літаки F-16
- Раніше речник Повітряних сил України Юрій Ігнат заявляв, що сучасні західні літаки, зокрема, F-16 змогли б завоювати перевагу в повітрі. А також стати надійним захистом від ворожих крилатих ракет і дронів. А ще – безпечно завдавати точкові удари, "душити" вороже ППО, перебивати командні пункти та логістику росіян.
- Ігнат переконаний, що нині Повітряним силам варто зосередитися лише на єдиному типі багатоцільового літака, а F-16 – саме з тих, що відповідає потребам України. Вони стануть вагомою складовою загальної протиповітряної оборони.
- За його словами, коли буде перевага в повітрі на певній ділянці фронту, тоді можна цілком розраховувати на успішну деокупацію.
- Росіяни мають потужніші літаки, тож для боротьби з ними ЗСУ треба саме західні винищувачі. За даними The Telegraph, через те, що партнери зволікають, Україна втрачає досвідчених пілотів, які могли б вчитися на F-16.