Пилоты-ветераны F-16 из США присоединились к отражению воздушных атак над Украиной

СМИ сообщили, что в Украине создали международную эскадрилью истребителей F-16 из украинских, американских и нидерландских пилотов. Это сложная авиационная техника.

Генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко заметил 24 Каналу, что для применения F-16 нужны специалисты. Поэтому это принципиально важно.

Почему это важно?

Игорь Романенко рассказал, что тема эскадрильи F-16 из американских пилотов обсуждалась еще при каденции Джо Байдена. Этот вопрос отложили. Однако очень важно, что эту инициативу реализовали.

Это сложная авиационная техника. Для ее применения нужны специалисты. Не только пилоты, а подготовленные наземные специалисты, инженерный, технический состав и так далее. На это тратится время – это для нас стратегический критерий в этой войне, в реализации чего-либо, особенно положительного, что добавляет потенциал Силам обороны Украины,

– подчеркнул он.

Для подготовки пилота к работе с F-16 нужно изымать его из процесса ведения боевых действий в Украине и отправлять на обучение за рубежом на месяцы. Поэтому иностранные специалисты очень нужны. Работа в этом направлении продвигается.

Международная эскадрилья F-16: что известно?