Это 24 Каналу отметил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. Он подчеркнул, что Украина умеет закрывать конкретные объекты.

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Оккупанты испугались

Николай Маломуж отметил, что украинские защитники имеют большой опыт зашифровки самолетов, дезориентации врага, введения в заблуждение, формирования различных макетов в разных точках. Захватчики постоянно бьют по Полтавской, Хмельницкой областях, Кропивницкому и так далее, зная, что на старых картах расположены военные аэродромы. Но с того времени многое изменилось.

Взлетные полосы, подходящие под F-16, они точно не знают. Поэтому они будут пробовать нащупывать. Но мы будем дальше вводить их в заблуждение, мощно защищать и системы, и самолеты. Мы уже умеем закрывать конкретные объекты,

– подчеркнул он.

Экс-руководитель Службы внешней разведки Украины объяснил, что с этим справится мощная ПВО, системы шифровки и дезориентации врага. Российская пропаганда боится этого, поэтому постоянно отчитывается о якобы "уничтоженных системах", иногда даже о таких, которых нет у нашего государства.

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"Это элемент информационной войны. Но реально они перепугались. Потому что это мощная ударная группа, которая будет выполнять задачи не только защиты украинского неба и наших воинов, но и мощно уничтожать врага: и ракеты, и самолеты, в которых они имели преимущество", – добавил Маломуж.

Напомним, в воскресенье, 4 августа, Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина уже получила первые западные истребители. Он заявил, что украинские военные уже начали использовать F-16.