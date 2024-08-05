Це 24 Каналу зауважив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. Він підкреслив, що Україна вміє закривати конкретні об'єкти.

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Окупанти перелякалися

Микола Маломуж зазначив, що українські захисники мають великий досвід зашифровування літаків, дезорієнтації ворога, введення в оману, формування різних макетів у різних точках. Загарбники постійно б'ють по Полтавщині, Хмельниччині, Кропивницькому і так далі, знаючи, що на старих картах розташовані військові аеродроми. Але з того часу багато що змінилося.

Злітні смуги, які підходять під F-16, вони точно не знають. Тому вони будуть пробувати намацувати. Але ми будемо далі вводити їх в оману, потужно захищати і системи, і літаки. Ми вже вміємо закривати конкретні об'єкти,

– наголосив він.

Екскерівник Служби зовнішньої розвідки України пояснив, що з цим впорається потужна ППО, системи шифрування та дезорієнтації ворога. Російська пропаганда боїться цього, тому постійно звітує про нібито "знищені системи", іноді навіть про такі, яких немає у нашої держави.

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"Це елемент інформаційної війни. Але реально вони перелякалися. Тому що це потужна ударна група, яка буде виконувати завдання не тільки захисту українського неба і наших воїнів, але й потужно нищити ворога: і ракети, і літаки, в яких вони мали перевагу", – додав Маломуж.

Нагадаємо, у неділю, 4 серпня, Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна вже отримала перші західні винищувачі. Він заявив, що українські військові вже почали використовувати F-16.