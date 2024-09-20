Об этом сообщается в издании Breaking Defense. Ранее Украина уже теряла самолеты.
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Почему мог упасть истребитель F-16
В материале отмечается, что одной из причин трагедии может быть случайный полет истребителя F-16 через облако обломков, оставшихся после перехвата и уничтожения российской ракеты. Это могло привести к повреждению двигателя и других частей самолета.
Издание утверждает, что эта версия событий наиболее правдоподобна, поскольку, по данным их источника, Украина уже потеряла четыре истребителя по аналогичной причине – два МИГ-29 и два Су.
Источник отметил, что ранее такие потери не привлекали большого внимания, поскольку речь шла не о современных и дорогих истребителях.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что продолжается расследование авиакатастрофы с самолетом F-16, который разбился 26 августа во время отражения массированного обстрела со стороны России. Глава государства констатировал, что не может разгласить детали инцидента, ссылаясь на законодательство.