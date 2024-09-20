Про це повідомляється у виданні Breaking Defense. Раніше Україна вже втрачала літаки.
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Чому міг впасти винищувач F-16
У матеріалі наголошується, що однією з причин трагедії може бути випадковий політ винищувача F-16 через хмару уламків, що залишилися після перехоплення та знищення російської ракети. Це могло призвести до пошкодження двигуна та інших частин літака.
Видання стверджує, що ця версія подій найбільш правдоподібна, оскільки, за даними їхнього джерела, Україна вже втратила чотири винищувачі з аналогічної причини – два МІГ-29 та два Су.
Джерело відзначило, що раніше такі втрати не привертали великої уваги, оскільки йшлося не про сучасних та дорогих винищувачів.
Раніше український президент Володимир Зеленський зазначав, що триває розслідування авіакатастрофи з літаком F-16, який розбився 26 серпня під час відбиття масованого обстрілу з боку Росії. Глава держави констатував, що не може розголосити деталі інциденту, посилаючись на законодавство.