Наприкінці серпня Генштаб офіційно підтвердив втрату винищувача F-16 та загибель пілота, на ім'я Олександр Мусь. За словами журналістів, після недавньої авіакатастрофи західні партнери обговорюють доцільність швидкого введення в бій льотчиків.

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Чого вчить катастрофа F-16

За словами анонімних джерел, українські льотчики отримали обмежені години підготовки перед тим, як вирушити на бойові завдання. Це контрастує з практикою західних країн, де пілоти тривалий час тренуються зі своїми підрозділами перед відправкою на реальні завдання.

Ця катастрофа демонструє ризики, які виникають при спробі прискорити підготовку,

– зазначив один зі неназваних співрозмовників видання The Wall Street Journal.

Попри нещодавню трагедію, усе ж стратегія щодо підготовки українських пілотів залишаються незмінною. ЗМІ зазначають, що наразі немає планів коригувати наявну програму тренування льотчиків.

Водночас триває розслідування причин катастрофи, а США надають консультативну підтримку Україні. Відповідні органи аналізують, зокрема, супутникові дані та польотні реєстратори.

Зверніть увагу! За однією з версій, російська ракета вибухнула поблизу літака F-16, ймовірно, або пошкодивши літак, або змусивши пілота маневрувати надто низько над землею, що й призвело до катастрофи.

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Згадаємо, що F-16, який разом з пілотом втратила Україна, 26 серпня брав участь у відбитті однієї з найбільш масованих повітряних атак Росії.