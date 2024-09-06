В конце августа Генштаб официально подтвердил официально подтвердил потерю истребителя F-16 и гибель пилота, по имени Александр Мусь. По словам журналистов, после недавней авиакатастрофы западные партнеры обсуждают целесообразность быстрого введения в бой летчиков.

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Чему учит катастрофа F-16

По словам анонимных источников, украинские летчики получили ограниченные часы подготовки перед тем, как отправиться на боевые задачи. Это контрастирует с практикой западных стран, где пилоты длительное время тренируются со своими подразделениями перед отправкой на реальные задачи.

Эта катастрофа демонстрирует риски, которые возникают при попытке ускорить подготовку,

– отметил один из неназванных собеседников издания The Wall Street Journal.

Несмотря на недавнюю трагедию, все же стратегия по подготовке украинских пилотов остаются неизменной. СМИ отмечают, что пока нет планов корректировать имеющуюся программу тренировки летчиков.

В то же время продолжается расследование причин катастрофы, а США оказывают консультативную поддержку Украине. Соответствующие органы анализируют, в частности, спутниковые данные и полетные регистраторы.

Обратите внимание! По одной из версий, российская ракета взорвалась вблизи самолета F-16, вероятно, или повредив самолет, или заставив пилота маневрировать слишком низко над землей, что и привело к катастрофе.

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Вспомним, что F-16, который вместе с пилотом потеряла Украина, 26 августа участвовал в отражении одной из самых массированных воздушных атак России.