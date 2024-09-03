Видання The Wall Street Journal зробило матеріал про загибель двох українських пілотів, які боролись за передачу Україні літаків F-16. Мовиться про Олексія Меся (Мунфіш), який загинув 26 серпня та Андрія Пільщикова (Джус), який загинув у серпні 2023 року.

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Тим часом Захід досі боїться ескалації

Пілоти були друзями. в Україні вони відомі тим, що відвідували США та місяцями докладали зусиль, аби Україна отримала F-16. У виданні відзначили, що їхня загибель підкреслює високі ставки в дискусії про те, як Захід має озброювати Україну.

Виходить, що на той час, коли в Україні з’явилися перші F-16, багато найкращих українських пілотів, таких як Джус, уже загинули.

Під час повномасштабної війни союзники на чолі зі США постачали Україні все більш досконалу зброю у дедалі більших обсягах, проте це все вимагає часу. Обладнання часто надходило після місяців дебатів, причому західні союзники спочатку опиралися закликам, проте за кілька місяців погоджувалися.

Через це українські військові мають менше часу для інтеграції складної та потужної зброї. Тому Повітряні сили, які вже працюють на межі своїх можливостей, були змушені "викручуватися", маючи лише невелику кількість винищувачів.

У США вважають, що поступова передача зброї нібито "відкалібрована" так, щоб забезпечити Україну необхідним озброєнням, однак не спровокувати ескалацію з Росією. Проте це завадило Україні завдати серйозніших ударів по російській армії.