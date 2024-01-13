Главной задачей самолетов F-16 будет завоевание преимущества в воздухе. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Какая угроза для россиян

Скорее всего, F-16 придут в комплекте с гондолами радиолокационной борьбы – специальных систем РЭБ, которые фактически сведут к нулю противодействовать самолетам в воздухе.

Что такое гондола?

Это элемент конструкции самолета, имеющий обтекаемую форму и предназначенный для размещения экипажа, двигателя, шасси и других устройств летательного аппарата.

"У них нет другого варианта. Россияне будут пытаться добраться до наших аэродромов, чтобы не дать работать F-16 на земле. В воздухе – их будет трудно перехватить, почти невозможно", – отметил Роман Свитан.

Оккупанты бросят все силы для того, чтобы истребители не могли полноценно обслуживать и не дать им выполнять боевое задание в полную силу.

F-16 небезопасен для россиян, потому что этот самолет сам по себе работать не будет. То есть это пусковая платформа, имеющая до десятка ракет, которую можно использовать по авиации противника, а также против наземных средств, например, ПВО,

– заметил летчик-эксперт.

Пилоты истребителей могут получать информацию из всех дальних средств обнаружения и сопровождения. Фактически, россияне нечего противопоставить этому. То есть летчики смогут видеть цели на дальностях больше, чем у средств поражения врага.

"Именно такой слаженной работы и боятся россияне: подключение и систем ПРО, и локаторов, именно использование самолетов. Они прекрасно понимают, что авиация будет в первую очередь заниматься преимуществом в воздухе, а не наземными операциями", – подчеркнул Свитан.

Доминация в воздухе означает уничтожение всех систем ПВО противника на глубину поражения средств, которые передадут воздушным силам. То есть фактически уничтожить смогут противовоздушные средства россиян на оккупированных территориях, включая временно оккупированный Крым.

Серьезное давление на оккупантов

Уничтожать могут также вражескую авиацию, если вместе с F-16 будут развертывать ЗРК большой дальности. Поэтому даже российские самолеты будут бояться подлетать ближе чем на 150 – 200 километров к линии боевого столкновения.

Это значит, что "отминусируется" работа КАБами – их дальность всего 70 километров. Для того чтобы отогнать российские самолеты и ПВО и на одном участке, достаточно будет даже одной бригады – 40 самолетов. Уже дальше по земле могут работать старые советские самолеты – Су-25, Су-24, МиГ-29.

– отметил Свитан.

Все это создаст серьезное давление на россиян из воздуха. В свою очередь это позволит наземным частям работать по крайней мере на одном направлении.

Тогда, например, на Запорожском или Херсонском направлении наземная техника сможет продвигаться гораздо быстрее и легче.

"Россияне это все прекрасно понимают и просчитывают. Конечно, они готовятся. Один из вариантов подготовки – уничтожить или хотя бы добраться до аэродромов, на которые теоретически могут сесть F-16", – объяснил лётчик-инструктор.

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