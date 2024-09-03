В отчете за 2 сентября Институт изучения войны со ссылкой на российских военных блогеров сообщил о завершении испытаний планирующих бомб ФАБ-3000 M54 и ФАБ-500 M62. Они имеют модули повышенной точности.

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Россия закончила испытывать фугасные бомбы

ФАБ-3000 M54 и ФАБ-500 M62 имеют несколько общих характеристик. Во-первых, обе бомбы относятся к серии ФАБ (фугасные авиационные бомбы), которые предназначены для нанесения значительных разрушений взрывной силой.

Во-вторых, обе бомбы являются планирующими – то есть оборудованы системами навигации и управления, позволяющие корректировать их траекторию в полете. Собственно, это делает их более точными.

Россия завершила испытания планирующих авиабомб ФАБ-3000М54 с унифицированными модулями планирования и коррекции, также планирующих бомб ФАБ-500М62 с УМПК повышенной дальности,

– пишут аналитики.

В ISW отмечают, что в ближайшей перспективе российские бомбардировочные авиационные полки начнут осваивать эти бомбы. Очевидно, россияне активно готовятся к введению этих бомб в боевой арсенал своих авиационных полков.

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