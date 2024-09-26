На днях стало известно, что саперы ГСЧС обезвредили ФАБ-500Т, которая не взорвалась вблизи Запорожья. Использование этого типа бомбы, которую применяли ранее в Харькове, является важным фактом, пишет Defence Express.

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Что надо знать о ФАБ-500Т

По словам аналитиков, ФАБ-500Т – термостойкая авиабомба советского производства, предназначена для использования с МиГ-25РБ. Она отличается выдержкой высоких температур и возможностью дальнего применения.

Термостойкая авиабомба способна выдерживать температурные нагрузки, что могут возникать при скорости полета до 3 000 километров в час. Собственно, это максимальная скорость самолета-носителя МиГ-25РБ.

Еще одна важная особенность по ФАБ-500Т. Отдельные источники заявляют, что аэродинамика этой бомбы при условии соответствующего разгона МиГ-25РБ могла давать дальность применения от 30 до 40 километров.

Визуально ФАБ-500Т отличается от стандартных ФАБ-500М62 более вытянутой формой и меньшей массой взрывчатки. Российские пропагандисты недавно "похвастались" возобновлением производства этих бомб, что может свидетельствовать об их более активном использовании.

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Обратите внимание! Использование ФАБ-500Т с модулями УМПК может предоставить российским войскам возможность наносить удары на расстояние более 70 километров