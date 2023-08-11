Сумма хищения государственных средств составляет 35 миллионов гривен. Фигурантам объявили подозрение.

Смотрите также Суд отменил возмутительный приговор по делу об изнасиловании несовершеннолетнего в Закарпатье

Одежду нельзя использовать

Швейная фабрика должна была поставить ветровлагозащитные и утепленные зимние куртки, а также летние полевые костюмы. Сначала компания получила предоплату в размере 5 миллионов, а затем остальную сумму.

Одежда оказалась некачественной. Комиссия постановила, что вооруженные силы Украины не могут использовать поставленный товар. Общая стоимость ущерба составляет 36 миллионов гривен.

Директору инкриминируют подозрение в завладении денежными средствами. Следователи решают судьбу подозреваемого и устанавливают причастных к преступлению – в том числе среди военных и чиновников.

Также Киевская городская прокуратура обнародовала разговор подозреваемых в схеме. В ней мужчина очень встревожен разоблачением схемы и приездом журналистов. Они говорят, что пограничники в Одессе уже получили некачественную одежду и она "скаталась". Сопровождало все это множество ругательств.

В другом разговоре фигуранты обсуждают, какие проблемы могут возникнуть при поставках. В частности, они говорят, что переживают за качество, ведь в этом году будут "шмонать".

Разговор подозреваемых в схеме: смотрите видео

Покупки для Минобороны: последние новости