Сумма хищения государственных средств составляет 35 миллионов гривен. Фигурантам объявили подозрение.
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Одежду нельзя использовать
Швейная фабрика должна была поставить ветровлагозащитные и утепленные зимние куртки, а также летние полевые костюмы. Сначала компания получила предоплату в размере 5 миллионов, а затем остальную сумму.
Одежда оказалась некачественной. Комиссия постановила, что вооруженные силы Украины не могут использовать поставленный товар. Общая стоимость ущерба составляет 36 миллионов гривен.
Директору инкриминируют подозрение в завладении денежными средствами. Следователи решают судьбу подозреваемого и устанавливают причастных к преступлению – в том числе среди военных и чиновников.
Также Киевская городская прокуратура обнародовала разговор подозреваемых в схеме. В ней мужчина очень встревожен разоблачением схемы и приездом журналистов. Они говорят, что пограничники в Одессе уже получили некачественную одежду и она "скаталась". Сопровождало все это множество ругательств.
В другом разговоре фигуранты обсуждают, какие проблемы могут возникнуть при поставках. В частности, они говорят, что переживают за качество, ведь в этом году будут "шмонать".
Разговор подозреваемых в схеме: смотрите видео
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