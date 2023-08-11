Сума розкрадання державних коштів становить 35 мільйонів гривень. Фігурантам оголосили підозру.

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Одяг не можна використовувати

Швейна фабрика мала поставити вітровологозахисні та утеплених зимових курток, а також літніх польових костюмів. Спочатку компанія отримала передоплату у розмірі 5 мільйонів, а опісля решту суми.

Одяг виявився неякісним. Комісія постановила, що Збройні Сили України не можуть використовувати поставлений товар. Загальна вартість збитків становить 36 мільйонів гривень.

Директору інкримінують підозру у заволодінні коштами. Наразі слідчі вирішують долю підозрюваного та встановлюють причетних до злочину – зокрема серед військових та посадовців.

Також Київська міська прокуратура опублікувала розмову підозрюваних у схемі. У ній чоловік надзвичайно стривожений викриттям схеми та приїздом журналістів. Вони говорять, що прикордонники в Одесі вже отримали неякісний одяг і він "скатався". Супроводжувало все це величезна кількість лайки.

В іншій розмові фігуранти обговорюють, які проблеми можуть виникнути при поставках. Зокрема. вони говорять, що переживають за якість, адже в цьому році будуть "шмонать".

Розмова підозрюваних у схемі: дивіться відео

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