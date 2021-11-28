На фабрике во Франции обнаружили высокопатогенный вирус птичьего гриппа

На одной из птицефабрик Франции нашли высокопатогенный вирус птичьего гриппа. Произошло это впервые после серьезной вспышки зимой 2020 года.

Ферма, где зафиксировали высокопатогенный вирус птичьего гриппа, расположена вблизи границы с Бельгией.

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Сейчас ситуация находится на контроле французского агентства по пищевым продуктам, окружающей среде и гигиене и безопасности труда. Федеральное агентство Бельгии по безопасности пищевых поставок приняло дополнительные меры предосторожности для городов:

Де Пан,

Верн,

Альверингем,

Попериндж.

Частные владельцы в этих районах должны держать птиц в клетках, выставки и продажи живой птицы запрещены.

Какая судьба ждет инфицированных птиц

В Министерстве сельского хозяйства Франции заявили, что уничтожат всех пострадавших от гриппа птиц. К тому же на птицеферме планируют установить 10-километровый периметр наблюдения. Любое перемещение домашней птицы в этом районе пока запрещено.

Что известно о птичьем гриппе Это инфекционное заболевание птицы, которое вызвано вирусами гриппа А. Вирус H5N1 – это подтип вируса гриппа A, который бывает в основном у птиц, очень заразен среди птиц и может быть причиной их смерти. Известно, что дикие птицы являются естественным резервуаром для высокопатогенных вирусов и могут передавать их домашней птице через непосредственный контакт. Птичий грипп относится к большой группе разнообразных вирусов гриппа, которые изначально поражают птиц. Изредка эти вирусы гриппа могут заразить другие биологические виды, в частности людей. Потребление мяса птицы и яиц не представляет опасности для человека.



Данные: Это инфекционное заболевание птицы, которое вызвано вирусами гриппа А. Вирус H5N1 – это подтип вируса гриппа A, который бывает в основном у птиц, очень заразен среди птиц и может быть причиной их смерти. Известно, что дикие птицы являются естественным резервуаром для высокопатогенных вирусов и могут передавать их домашней птице через непосредственный контакт. Птичий грипп относится к большой группе разнообразных вирусов гриппа, которые изначально поражают птиц. Изредка эти вирусы гриппа могут заразить другие биологические виды, в частности людей. Потребление мяса птицы и яиц не представляет опасности для человека.Данные: ГСЧС Украины

Заметим, что ранее Госпродпотребслужба обнаружила вспышки птичьего гриппа в Николаевской области. В Еланецкой ОТО с 12 октября установили карантин.