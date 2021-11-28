Ферма, де зафіксували високопатогенний вірус пташиного грипу, розташована поблизу кордону з Бельгією.

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Наразі ситуація перебуває на контролі Французького агентства з харчових продуктів, довкілля та гігієни та безпеки праці. Федеральне агентство Бельгії з безпеки ланцюгу харчового постачання вжило додаткових запобіжних заходів для міст:

Де Пан,

Верн,

Альверінгем,

Поперіндж.

Приватні власники у цих районах повинні тримати птахів у клітках, виставки та продажі живої птиці заборонені.

Яка доля чекає на інфікованих птахів

У Міністерстві сільського господарства Франції заявили, що знищать всіх постраждалих від грипу птахів. До того ж на птахофермі планують встановити 10-кілометровий периметр спостереження. Будь-яке переміщення свійської птиці у цьому районі наразі заборонено.

Що відомо про пташиний грип Це інфекційне захворювання птиці, яке викликане вірусами грипу А. Вірус H5N1 – це підтип вірусу грипу A, який буває в основному у птахів, дуже заразний у птахів і може бути причиною їхньої смерті. Відомо, що дикі птахи є природним резервуаром для високопатогенних вірусів і можуть передавати їх свійській птиці через безпосередній контакт. Пташиний грип належить до великої групи різноманітних вірусів грипу, які спочатку вражають птахів. Зрідка ці віруси грипу можуть заразити інші біологічні види, зокрема людей. Споживання м'яса птиці та яєць не становить небезпеки для людини.



Дані: Це інфекційне захворювання птиці, яке викликане вірусами грипу А. Вірус H5N1 – це підтип вірусу грипу A, який буває в основному у птахів, дуже заразний у птахів і може бути причиною їхньої смерті. Відомо, що дикі птахи є природним резервуаром для високопатогенних вірусів і можуть передавати їх свійській птиці через безпосередній контакт. Пташиний грип належить до великої групи різноманітних вірусів грипу, які спочатку вражають птахів. Зрідка ці віруси грипу можуть заразити інші біологічні види, зокрема людей. Споживання м'яса птиці та яєць не становить небезпеки для людини.Дані: ДСНС України

Зауважимо, що раніше Держпродспоживслужба виявила спалахи пташиного грипу у Миколаївській області. У Єланецькому ОТГ з 12 жовтня встановили карантин.